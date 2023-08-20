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21 серпня в Україну повернуться грози

У Києві температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

21 серпня в Україну повернуться грози
Фото: EPA/UPG

У ніч на понеділок, 21 серпня, в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних і Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер у понеділок північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 33-37°.

У Києві 21 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час ведення метеорологічних спостережень 21 серпня найвища температура вдень була +36,2° у 1946 р., найнижча вночі +7,3° у 1908 р.

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