Українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Бійці ГУР безпілотником уразили скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищили комплекс радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км. Росія прийняла на озброєння комплекс у 2016 році.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.