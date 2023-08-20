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ГУР показало, як знищило російський комплекс РЕБ

Станція РЕБ "Поле-21" придушує сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.

ГУР показало, як знищило російський комплекс РЕБ
Фото: Скрін з відео

Українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Бійці ГУР безпілотником уразили скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищили комплекс радіоелектронної боротьби.

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Зазначимо, що станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км. Росія прийняла на озброєння комплекс у 2016 році.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

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