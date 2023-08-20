Вчора під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Близько 7:00 росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Поранено чоловіка, медики борються за його життя.

Про це повідомили у МВС.

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У Куп’янську пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Через обстріл сталася пожежа на території лісництва у селі Кругляківка Куп'янського району.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки.

У селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено п'ять житлових будинків, чотири господарчих споруди та лінії електромережі.

Під ударом Росії минулої доби були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів. Є поранений.

Противник завдав 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Одна людина загинула.