Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні зранку росіяни обстріляли Куп’янськ, є поранений

Вчора під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли Куп’янськ, є поранений
Фото: МВС

Близько 7:00 росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Поранено чоловіка, медики борються за його життя. 

Про це повідомили у МВС.

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У Куп’янську пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Через обстріл сталася пожежа на території лісництва у селі Кругляківка Куп'янського району. 

Підписуйтесь на наш Google News

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки.

У селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств. 

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено п'ять житлових будинків, чотири господарчих споруди та лінії електромережі.

Під ударом Росії минулої доби були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів. Є поранений.

Противник завдав 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Одна людина загинула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies