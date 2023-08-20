Президент також подякував та відзначив рятувальників, які працювали на місці теракту.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив впевненість, що українські воїни дадуть відчутну відповідь Росії на суботній теракт у Чернігові.

“Сьогодні різні лідери, представники держав і міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка, звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. В свято Преображення Господнього – православне свято”, - сказав президент.

Він зазначив, що рятувальну операцію загалом проводили 140 людей. Медики, «екстренка», військові, місцева влада. Усі допомагали. Глава держави подякував кожному й кожній, хто рятував життя.

Володимир Зеленський особливо відзначив фельдшерів «екстренки» Людмилу Копиш і Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка.

На останов президент висловив упевненість, що наші воїни дадуть відчутну відповідь Росії на цей теракт.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. 7 людей загинули, 129 отримали поранення. Пізніше у Чернігові оголосили триденну жалобу.

Зокрема, координатор місії ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун різко засудила сьогоднішній ракентний удар росіян по Чернігову, а Франція назвала атаку Росії на Чернігів ілюстрацією "російського боягузтва і цинізму".

Також нагадаємо, що за результатами сьогоднішнього візиту до Швеції Зеленський назвав десять підсумків переговорів зі шведським прем'єром. Крім військової допомоги, Україна розраховує на те, що Швеція, шведські регіони та компанії візьмуть шефство над українськими регіонами та сферами, які потребують відновлення після російських обстрілів.