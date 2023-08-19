​Франція назвала атаку Росії на Чернігів ілюстрацією "російського боягузтва і цинізму"

Франція продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними.

Франція засудила атаку Росії на Чернігів 19 серпня.

Про це йдеться на сайті французького Міністерства закордонних справ.

"Франція найрішучішим чином засуджує російські удари по центру Чернігова, зокрема по університету та театру... Згідно з міжнародним правом, навмисне завдання ударів по цивільних об'єктах є військовим злочином. Це ще одна ілюстрація російського боягузтва і цинізму", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві наголосили, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну "настільки, наскільки це необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними", а також "ніколи не перестане засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України".

Нагадаємо, 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. Станом на 15.25 було відомо про 7 загиблих та 117 постраждалих.

У місті оголосили триденну жалобу.