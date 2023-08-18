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Канада запровадила нові санкції проти 15 фізичних і трьох юридичних осіб РФ

Обмеження запровадили через порушення прав людини.

Канада запровадила нові санкції проти 15 фізичних і трьох юридичних осіб РФ
Фото: rada.gov.ua

У п’ятницю, 18 серпня, Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

"Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками", – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Зазначається, що фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, "є вищими посадовими особами російського уряду, судового і слідчого комітетів, а також судів, що фінансуються з федерального бюджету".

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Відомо, що під обмеження потрапили: Басманний районний суд Москви; Хамовнічеський районний суд Москви та Московський міський суд. В МЗС наголосили, що вони були безпосередньо причетні до порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції, включно з Володимиром Кара-Мурзою, Олексієм Навальним та іншими громадянами РФ.

Нагадаємо, 20 липня Канада також запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах. 

Ці санкції, серед іншого, поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотників "Орлан-10", а також осіб, які підтримують зусилля Кремля русифікувати українську культуру.

9 серпня Канада також запровадила санкції проти білоруських урядовців, суддів і соратників Лукашенка.

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