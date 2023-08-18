Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

Газові сховища країн ЄС заповненні на 90% з випередженням графіка, − фон дер Ляєн

“Це допоможе нам бути у безпеці цієї зими". 

Газові сховища країн ЄС заповненні на 90% з випередженням графіка, − фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Газові сховища країн Євросоюзу заповненні на 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця інституції заявила, що газові сховища країн-членів заповнені вже на 90% з випередженням графіка.

“Це допоможе нам бути у безпеці цієї зими. Водночас ми відмовляємося від російського газу. І ми продовжуємо паралельно працювати над різноманітнішими джерелами енергії в майбутньому”, − сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше ці дані підтвердив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер. За його словами, цифра становить 89,89%

В Україні тим часом у межах підготовки до опалювального сезону в підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу. За даними Міненерго станом на серпень у сховищах було понад 12,3 млрд кубів газу. На складах запаси становлять 1,5 млн тонн вугілля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies