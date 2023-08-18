Газові сховища країн ЄС заповненні на 90% з випередженням графіка, − фон дер Ляєн

“Це допоможе нам бути у безпеці цієї зими".

Газові сховища країн Євросоюзу заповненні на 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця інституції заявила, що газові сховища країн-членів заповнені вже на 90% з випередженням графіка.

“Це допоможе нам бути у безпеці цієї зими. Водночас ми відмовляємося від російського газу. І ми продовжуємо паралельно працювати над різноманітнішими джерелами енергії в майбутньому”, − сказав він.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

Нагадаємо, раніше ці дані підтвердив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер. За його словами, цифра становить 89,89%.

В Україні тим часом у межах підготовки до опалювального сезону в підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу. За даними Міненерго станом на серпень у сховищах було понад 12,3 млрд кубів газу. На складах запаси становлять 1,5 млн тонн вугілля.