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Литовські військові проведуть навчання на кордоні з Білоруссю

Влада Литви розглядає можливість запросити до навчань прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

Литовські військові проведуть навчання на кордоні з Білоруссю
Фото: D. Umbrasas/LRT

Литовські прикордонники та військові планують провести 27 серпня спільні навчання для підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні.

Про це повідомляє LRT.

“Ми плануємо провести навчання разом зі Збройними силами, щоб перевірити кілька сценаріїв”, – повідомила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона уточнила, що перший сценарій стосується міграції, “у разі виникнення якихось нестандартних ситуацій”, а другий — реагування на “гібридну військову загрозу” на кордоні.

Крім того, литовська влада розглядає можливість запросити до навчань прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

Білотайте нагадала, що нещодавно Литва оновила план кордону, тобто взаємодію між Державною прикордонною службою (VSAT) і військовими. Оновлені плани забезпечують швидке посилення сил на литовському кордоні в разі високого рівня загрози без необхідності додаткової міжвідомчої координації.

Ці плани були оновлені у відповідь на прибуття найманців ПВК “Вагнер” до Білорусі.

Нагадаємо, Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю. За одну добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.

Тим часом Польща створює оперативне угруповання на кордоні з Білоруссю. Міноборони започатковує операцію під назвою Rengaw, у межах якої діятиме група.

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