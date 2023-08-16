Литва закриє два переходи на кордоні з Білоруссю

Влада Литви закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.

Литовський уряд пояснив своє рішення «геополітичними обставинами», повідомляє Радіо Свобода.

До них можуть належати розміщення в Білорусі найманців ПВК «Вагнер» та загроза зростання нелегальної міграції.

Литовські КПП Шумскас (Лоша) та Тверячюс (Відзи) припинять роботу 18 серпня.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що уряд розглядає інші сценарії захисту, аж до повного закриття кордону з Білоруссю. Вона наголосила, що такий крок у разі потреби має бути прийнятий усіма країнами регіону, що межують з Білоруссю – Литвою, Латвією та Польщею.

Глава білоруського прикордонного комітету Антон Бичковський назвав закриття прикордонних переходів «черговим недружнім кроком».

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вирішив створити військове оперативне угруповання в межах операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю.