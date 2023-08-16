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Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, роблячи різні провокації, - МВС Польщі

Ситуація на кордоні постійно відстежується.

Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, роблячи різні провокації, - МВС Польщі
Фото: lrt.lt

Польща постійно очікує на провокації на польсько-білоруському кордоні.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік, повідомляє Польське радіо.

"Ми постійно очікуємо на провокації на польсько-білоруському кордоні", - заявив він. 

Він зазначив, що ситуація на кордоні постійно відстежується.

Також Вонсік зауважив, що Латвія також бачить загрозу безпеці на своєму кордоні й посилює його охорону.

Він заявив, що провокації є спробою дестабілізувати ситуацію в Польщі.

"Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації", - додав заступник міністра.

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Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вирішив створити військове оперативне угруповання в межах операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. 

Днями Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч польських солдатів: чотири тисячі будуть безпосередньо захищати кордон, а шість тисяч перебуватимуть у резерві.

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