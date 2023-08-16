Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Йдеться про пункти пропуску «Шумськ» і «Тверечь».

З п'ятниці, 18 серпня, Литва закриває два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Delfi.

Це рішення має на меті відповідне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, а також запобігання контрабанді товарів.

Після припинення роботи на зазначених пунктах пропуску прикордонники будуть переведені на інші пункти пропуску.

Зазначається, що на кордоні Польщі з Білоруссю працює один пунт пропуску, на латвійському – два, на литовському – шість.

Нагадаємо, Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю. За одну добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.

Тим часом Польща створює оперативне угруповання на кордоні з Білоруссю. Міноборони започатковує операцію під назвою Rengaw, у межах якої діятиме група.