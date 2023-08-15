Латвійська залізниця може зайнятися перевезенням українського зерна

Це може статись вже цієї осени.

Латвійська залізниця бачить можливість восени 2023 року зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомляє Delfi.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", - заявив голова правління компанії Ріналдс Плявнієкс.

Він додав, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки. Але тепер технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, і процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

Відповідно, з'явилася можливість для перевезення українського зерна.

Плявнієкс вважає, що за рік через Латвію можна буде перевезти від приблизно 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.