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Латвійська залізниця може зайнятися перевезенням українського зерна

Це може статись вже цієї осени.

Латвійська залізниця може зайнятися перевезенням українського зерна
Фото: agroinsider.com.ua

Латвійська залізниця бачить можливість восени 2023 року зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомляє Delfi.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", - заявив голова правління компанії Ріналдс Плявнієкс.

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Він додав, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки. Але тепер технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, і процес перевалки може бути набагато оперативнішим. 

Відповідно, з'явилася можливість для перевезення українського зерна.

Плявнієкс вважає, що за рік через Латвію можна буде перевезти від приблизно 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна. 

Нагадаємо, завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.

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