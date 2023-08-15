ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
ГоловнаСвіт

Трамп і ще 18 осіб мають здатися владі штату Джорджія до 25 серпня

Прокуратура планує провести суд за півроку.

Трамп і ще 18 осіб мають здатися владі штату Джорджія до 25 серпня
Фото: EPA

Колишній президент США Дональд Трамп і ще 18 осіб співвідповідачів мають здатися владі округу Фултон до обіду 25 серпня за звинуваченнями в спробі скасувати поразку Трампа на виборах у штаті Джорджія 2020 року.

Про це пише Bloomberg.

На пресконференції після оприлюднення обвинувачення з 41 пункту окружний прокурор Фані Уілліс заявила, що велике журі санкціонувало ордери на арешт усіх підсудних. 

За її словами, вона має намір судити всіх 19 обвинувачених разом і провести суд протягом наступних 6 місяців.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що на початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies