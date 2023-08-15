Трамп і ще 18 осіб мають здатися владі штату Джорджія до 25 серпня

Колишній президент США Дональд Трамп і ще 18 осіб співвідповідачів мають здатися владі округу Фултон до обіду 25 серпня за звинуваченнями в спробі скасувати поразку Трампа на виборах у штаті Джорджія 2020 року.

Про це пише Bloomberg.

На пресконференції після оприлюднення обвинувачення з 41 пункту окружний прокурор Фані Уілліс заявила, що велике журі санкціонувало ордери на арешт усіх підсудних.

За її словами, вона має намір судити всіх 19 обвинувачених разом і провести суд протягом наступних 6 місяців.

Нагадаємо, що на початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.