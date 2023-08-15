ВМС Румунії не знайшли мін після вибуху в морі у її берегів

До пошуку дрейфуючих мін залучили навіть патрульний літак США.

Військово-морські сили Румунії повідомляють, що не виявили жодних дрейфуючих морських мін після вибуху в Костінешті вранці 14 серпня.

Про це повідомляє Digi24.

Військово-морські сили Румунії дослідили морський простір поблизу румунського узбережжя після того, як отримали інформацію щодо можливого вибуху в морі біля Костінешті.

Зазначається, що море між Констанцою та Мангалією досліджували тральщики та водолази, також до пошуку дрейфуючих мін залучили патрульний літак США.

Нагадаємо, 7 серпня у відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до узбережжя Одеської області. Перед цим на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло морську міну. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.