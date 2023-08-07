Біля узбережжя Одещини здетонувала міна

Перед цим на узбережжя винесло ще одну міну, яка була знищена саперами.

У відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до узбережжя Одеської області.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

"До чорноморського узбережжя Одещини пообіді штормом несло ще одну міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух зафіксували Сили оборони. Громадян попередили про високу мінну небезпеку.

Перед цим на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло морську міну. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.

Нагадаємо, що на Херсонщині постраждав ще один аграрій через російську вибухівку.