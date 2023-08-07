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Біля узбережжя Одещини здетонувала міна

Перед цим на узбережжя винесло ще одну міну, яка була знищена саперами.

У відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до узбережжя Одеської області.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

"До чорноморського узбережжя Одещини пообіді штормом несло ще одну міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух зафіксували Сили оборони. Громадян попередили про високу мінну небезпеку. 

Перед цим на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло морську міну. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.

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Нагадаємо, що на Херсонщині постраждав ще один аграрій через російську вибухівку.

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