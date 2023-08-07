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Невідремонтований окупантами четвертий блок ЗАЕС несе загрозу, - Енергоатом

Обладнання не ремонтується, але працює.

Невідремонтований окупантами четвертий блок ЗАЕС несе загрозу, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах Цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.

Про це під час прес-конференції розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує УНІАН.

За його словами, в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.

"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах Цельсія. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.

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Нагадаємо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.

А минулого місяця команда МАГАТЕ побачила декілька протипіхотних мін, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не може дістатися обслуговуючий персонал станції.

Раніше російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок ЗАЕС після переведення в гарячий зупин четвертого блоку. 

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