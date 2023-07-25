У Криму безпілотник влучив у склад боєприпасів. У прилеглих селах оголосили евакуацію (доповнено)
У Криму безпілотник влучив у склад боєприпасів. У прилеглих селах оголосили евакуацію (доповнено)
"Запорізький напрямок – це справжній В’єтнам": бійці ЗСУ розповіли, чому не варто рахувати дні на війні
"Запорізький напрямок – це справжній В’єтнам": бійці ЗСУ розповіли, чому не варто рахувати дні на війні
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
ГоловнаСуспільствоВійна

Експерти МАГАТЕ знайшли міни на периферії майданчика ЗАЕС

Міни перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції.

Експерти МАГАТЕ знайшли міни на периферії майданчика ЗАЕС
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) бачили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами місця. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, і були повернені в сторону від майданчика”, - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що раніше МАГАТЕ було відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Але наявність такої вибухівки на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції”, - наголосив Гроссі. 

В пресслужбі організації нагадали, що МАГАТЕ також продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків 3 і 4.

В МАГАТЕ також повідомили, що ЗАЕС розпочала плановий перехід 4-го реакторного блоку з холодної зупинки на гарячу.

Очікується, що 25 липня енергоблок 4 вийде на гарячу зупинку, і після цього реакторний блок 5, який зараз знаходиться в режимі гарячої зупинки, буде переведено в режим холодної зупинки. Це планують зробити, щоб провести профілактичні роботи, які можливі лише при холодній зупинці. 

Наразі інші блоки залишаються в холодному режимі.

Раніше повідомлялось, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели додаткові інспекції та обходи Запорізької АЕС. При цьому вони не помітили жодної важкої військової техніки, вибухівки чи мін. Втім, їх не допустили до дахів реакторних будівель.

Згодом Укргідроенерго повідомило, що без відновлення Каховського водосховища буде складно запустити ЗАЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies