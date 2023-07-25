Експерти МАГАТЕ знайшли міни на периферії майданчика ЗАЕС

Міни перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) бачили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами місця. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, і були повернені в сторону від майданчика”, - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що раніше МАГАТЕ було відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині.

“Але наявність такої вибухівки на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції”, - наголосив Гроссі.

В пресслужбі організації нагадали, що МАГАТЕ також продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків 3 і 4.

В МАГАТЕ також повідомили, що ЗАЕС розпочала плановий перехід 4-го реакторного блоку з холодної зупинки на гарячу.

Очікується, що 25 липня енергоблок 4 вийде на гарячу зупинку, і після цього реакторний блок 5, який зараз знаходиться в режимі гарячої зупинки, буде переведено в режим холодної зупинки. Це планують зробити, щоб провести профілактичні роботи, які можливі лише при холодній зупинці.

Наразі інші блоки залишаються в холодному режимі.

Раніше повідомлялось, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели додаткові інспекції та обходи Запорізької АЕС. При цьому вони не помітили жодної важкої військової техніки, вибухівки чи мін. Втім, їх не допустили до дахів реакторних будівель.

Згодом Укргідроенерго повідомило, що без відновлення Каховського водосховища буде складно запустити ЗАЕС.