Прикордонники затримали росіянку, яка вивозила за кордон ухилянтів

Громадянка Росії мала в Україні посвідку на проживання.

Правоохоронці викрили 49-річну росіянку, котра незаконно переправляла чоловіків-призовників до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що громадянка Росії, котру викрили оперативники Чернівецького прикордонного загону разом з СБУ та Нацполіцією України, мала в Україні посвідку на проживання.

Вона незаконно переправляла чоловіків-призовників до Румунії за 5-7 тис. доларів, її затримали під час перевезення клієнтів.

Також в ДПСУ розповіли про подібний випадок також на Буковині, де двоє організаторів брали по 3,7 тис. доларів з кожного ухилянта.

Наразі справи всіх порушників скеровано до суду.

Нагадаємо, прикордонники затримали біля українсько-молдовського кордону трьох громадян України та громадянина Молдови. Вони намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.

Перед тим мешканець с. Градениці у Одеській області намагався переправити трьох втікачів до невизнаної ПМР. Для цього він обрав шлях через Кучурганський лиман та добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби.