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На Буковині СБУ затримала підозрюваного в корупції поліцейського

Він вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки.

На Буковині СБУ затримала підозрюваного в корупції поліцейського
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ затримала поліцейського у Чернівецькій області, якого підозрюють у фабрикуванні кримінальні провадження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали керівника слідчого відділення одного з районних управлінь області.

Він вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки, за це обіцяв не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття “справи ухилянтів”.

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Співробітники СБУ і ДБР задокументували одержання поліцейським у Чернівцях частини хабара - 10 тис. євро.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі службовою особою). Якщо його провина буде доведена у суді, поліцейському загрожує покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває встановлення всіх обставин злочину, перевіряється причетність до корупційної схеми керівництва регіонального підрозділу Національної поліції.

Поліцейському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцією викрили в Сумах правоохоронця, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Офіцер військової служби правопорядку запідозрив військового у порушенні адміністративного законодавства під час відпустки – стверджував, що той був напідпитку. Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

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