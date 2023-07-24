Підприємець із Миколаївщини пропонував 1 млн грн хабаря співробітнику СБУ

Зловмисник фігурує у кримінальному провадженні щодо самовільного захоплення 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило підприємця у Миколаївській області, який намагався дати хабар співробітнику СБУ.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

За даними слідства, зловмисник фігурує у кримінальному провадженні щодо самовільного захоплення 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

"За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець «захопив» для ведення аграрного бізнесу. Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", - розповіли в СБУ.

Служба безпеки змогла поетапно задокументувати злочинні дії підприємця і затримати його "на гарячому" під час передання частини коштів.

Зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.

Триває розслідування. Підприємцеві загороджує до восьми років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, цього місяця Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена з Одещини, який намагався дати хабар співробітникам СБУ в розмірі €90 тисяч.

Торік Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили оперативника спецслужби на хабарі.