На Бердянському напрямку Сили оборони мають частковий успіх

На Мелітопольському напрямку без змін.

У ході наступальної операції на Бердянському напрямку Сили оборони мали успіх та просунулись у глибину противника на відстань від 350 метрів до 1,4 кілометри.

Про це Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку повідомляє у Facebook.

"На Бердянському напрямку мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри", - ідеться у повідомленні.

Також у пресцентрі зазначили, що тримають запеклі бої за Старомайорське. На Мелітопольському напрямку без змін.

"У зв'язку із щільним мінуванням українські групи розгородження і штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження. А решта ударних підрозділів закріплюється на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій", - наголосили у пресцентрі.

Нагадаємо, що українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території.