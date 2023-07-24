22 липня у Києві зафіксували рекордну кількість опадів

У суботу, 22 липня, у столиці було зафіксовано рекорд добової кількості опадів - 29,9 мм, що перевищило рекордний показник 2007 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 22 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня - 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ООН попередили про ризик серцевих нападів і смертей через посилення спеки.