Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму

“РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Африки та Азії вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму.

Про дипломат написав у Твіттері.

Кулеба нагадав, що вночі Росія завдала удару по ще одному українському зерносховищу.

“РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо країни Африки та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, вжити спільних глобальних заходів проти продовольчого тероризму”, − зазначив міністр.

Атаки на Одесу й область, зокрема на порти та зерносховища, російська армія проводить щоночі з 17 липня – після того, як односторонньо вийшла з "зернової угоди". 19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.

Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа.