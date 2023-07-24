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Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму

“РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".

Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Африки та Азії вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму.

Про дипломат написав у Твіттері.

Кулеба нагадав, що вночі Росія завдала удару по ще одному українському зерносховищу. 

“РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо країни Африки та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, вжити спільних глобальних заходів проти продовольчого тероризму”, − зазначив міністр.

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Атаки на Одесу й область, зокрема на порти та зерносховища, російська армія проводить щоночі з 17 липня – після того, як односторонньо вийшла з "зернової угоди". 19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.

Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа.

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