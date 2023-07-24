У Чернігівській області відновлюють проїзд знищеними під час бойових дій мостами. Наразі вже розпочали монтаж третього модульного мосту, який подарувала Франція.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Монтуємо третій модульний міст від французької гуманітарної місії. Спорудження мосту має ключове значення для забезпечення стабільного руху вантажного транспорту. Крім того, новий міст забезпечить швидкість перевезень, економію часу та коштів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після деокупації Чернігівщини проїхати пошкодженим мостом могли лише автівки вагою до 18 тонн. З Чернігова до північних громад вантажівкам можна було дістатись виключно об'їзними шляхами. Фури, що прямували з Мени на Чернігів, мали їхати в об'їзд через Городню та Сновськ – а це зайві 100 км.

Минулого року французький Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS) передав Агентству відновлення три мости. Їх виготовила для України компанія Matière. Конструкції завдовжки 68, 34 і 23 метри спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області. Монтаж двох мостів завершили у лютому 2023 року на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Аби змонтувати третій, найдовший, міст, довелося тривалий час чекати поки спаде рівень води у річці Снов після водопілля.

Наразі на об'єкті встановлюють модулі прогонової будови. Шар дорожнього покриття нанесли одразу на виробництві, і транспорт зможе відновити рух максимально швидко та забезпечити доставку життєво необхідних вантажів для Чернігова та громад області.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Нагадаємо, до квітня на Чернігівщині відновили вже 31 пошкоджений росіянами міст. Також відновили пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Для цього відбудували міст через Десну.

Раніше також повідомлялося, що Чехія надасть Україні ще 12 мостів для відновлення проїзду на деокупованих територіях.