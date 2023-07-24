Пошкодження Кримського мосту – суттєвий удар по Росії, – ГУР Міноборони

"Міст – це складна споруда, але можливість наносити удари та перешкоджати логістичному воєнному забезпеченню російських військ є".

Кримський міст – дуже важливий об’єкт для Росії, а його пошкодження означає болючий удар по ворогу.

Про це заявив в інтерв'ю представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що будівництво незаконної споруди через Керченську протоку Росія розпочала після провалу так званого плану "Новоросія", який передбачав створення сухопутного коридору з РФ до півострова у перші роки російсько-української війни.

"Кримський міст – це стратегічний об’єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання, що перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", – пояснив Скібіцький.

Нещодавнє ураження мосту він назвав "суттєвим ударом по Росії", оскільки це порушує лінії постачання російських окупаційних військ.

"Міст – це складна споруда, але можливість наносити удари та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є", – зазначив представник ГУР.

Раніше Скібіцький поясняв, що Кримський міст ще не підірвали, аби дати можливість росіянам втекти з тимчасово окупованого півострова.

Нагадаємо, президент Зеленський напередодні заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.

Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.