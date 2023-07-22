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Україна має нейтралізувати Кримський міст, - Зеленський

Кримський міст щодня живить війну боєприпасами.

Україна має нейтралізувати Кримський міст, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський на Aspen Security Forum заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Про це повідомляє CNN.

“Кримський міст, це не просто логістична дорога, це дорога, якою живлять війну боєприпасами, і це робиться щодня”, – сказав Зеленський.

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Він наголосив, що міст є “ворожим об’єктом, побудованим поза законом, поза міжнародними законами та всіма діючими нормами”.

Володимир Зеленський також підтвердив, що метою України є повернути весь Крим, який є суверенною територією України.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

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