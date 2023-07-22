Україна має нейтралізувати Кримський міст, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на Aspen Security Forum заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Про це повідомляє CNN.

“Кримський міст, це не просто логістична дорога, це дорога, якою живлять війну боєприпасами, і це робиться щодня”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що міст є “ворожим об’єктом, побудованим поза законом, поза міжнародними законами та всіма діючими нормами”.

Володимир Зеленський також підтвердив, що метою України є повернути весь Крим, який є суверенною територією України.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.