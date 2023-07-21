Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

В тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи, - Федоров

Вибухи чуло все місто.

В тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи, - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

В тимчасово окупованому росіянами Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Токмак отримує гучні вітання. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів”, - написав Федоров.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що ці вибухи чуло все місто.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької області стало менше ще на один склад боєприпасів росіян. Маріупольский Спротив повідомив про знищення оперативного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies