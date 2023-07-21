В тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи, - Федоров

В тимчасово окупованому росіянами Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Токмак отримує гучні вітання. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів”, - написав Федоров.

Він уточнив, що ці вибухи чуло все місто.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької області стало менше ще на один склад боєприпасів росіян. Маріупольский Спротив повідомив про знищення оперативного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек.