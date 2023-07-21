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Зеленський скоординував зі своїм турецьким колегою Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. 

Зеленський скоординував зі своїм турецьким колегою Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи
Фото: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, під час розмови сторони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. 

“Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу”, – наголосив Зеленський.

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Також президенти торкнулися питань, пов'язаних із реалізацією Української формули миру.

Володимир Зеленський закликав Реджепа Таїпа Ердогана сприяти поверненню утримуваних Росією українських полонених та політичних в'язнів, зокрема кримських татар.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Як раніше повідомлялось, ще 14 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним про продовження "зернової ініціативи", котра добігла кінця 17 липня.

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