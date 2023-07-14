Ердоган заявив, що домовився з Путіним щодо продовження "зернової ініціативи"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним про продовження "зернової ініціативи", передає Anadolu Ajansı.

"Ми готуємося прийняти Путіна у Туреччині у серпні. Ми погоджуємось на продовження Чорноморського зернового коридору", - додав Ердоган.

За словами турецького президента, листом, який надіслав генсек ООН Путінові, вдасться забезпечити "розширення роботи зернового коридору спільними зусиллями нас та Росії".

Нагадаємо, термін дії угоди завершується 17 липня. До цього Росія заявляла, що не буде її продовжувати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у вівторок надіслав президентові Росії Володимиру Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи". У ньому пропонували помʼякшення щодо SWIFT: зокрема, продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.

Учора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія відповідальна за продовження "зернової ініціативи".