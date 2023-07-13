Президент США Байден вважає, що немає реальної перспективи застосування Росією ядерної зброї

Президент США Джо Байден применшив побоювання, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, повідомляє CNN.

На думку Байден, Путін намагається відновити контроль після невдалого заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

"Я не думаю, що є якась реальна перспектива того, що Путін застосує ядерну зброю. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не роби того. Не здійснюй цього", - сказав президент США.

Коментуючи ситуацію з Пригожиним, Байден зазначив, що наразі його місцеперебування невідоме.

"Якби я був ним (Пригожиним - Ред.), я би слідкував за тим, що їм, і слідкував би за своїм меню... Я не думаю, що хтось із нас знає напевне, яке майбутнє Пригожина у Росії", - зауважив президент США.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Це було зроблено під час державного візиту лідера Китаю до Москви в березні. А в комюніке Вільнюського саміту НАТО засудило намір Москви розгорнути ядерну зброю та ядерні системи на білоруській території.

До речі, з початку повномасштабної війни експрезидент РФ Медведєв 57 разів погрожував Україні та світу ядерною зброєю. Пік погроз припав на березень цього року, коли МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна.