Європарламент схвалив плани зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС для України

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни ЄС надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

У четвер 13 липня Європейський парламент схвалив плани щодо збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС для вирішення проблеми дефіциту.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Схвалений Акт про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) спрямований на прискорення доставки боєприпасів та ракет в Україну та допомогу державам-членам для поповнення своїх запасів. ASAP покликаний наростити виробничі потужності ЄС для вирішення проблеми дефіциту продукції оборонного призначення, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів. Йдеться про фінансування у розмірі 500 млн. євро,

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни ЄС надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт. Крім того, під час переговорів із Радою ЄС депутати забезпечили фінансування для різноманітнішого кола проєктів, а також вищу ставку фінансування для малих та середніх підприємств.

Документ підтримали 505 депутатів, проти висловилися 56. 21 європарламентар утримався. Тепер Акт має схвалити Рада ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз схвалив плани збільшення виробництва боєприпасів і ракет, щоб захистити себе і швидко допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Тим часом Німеччина надала нашій державі нову партію військової допомоги: установки Gepard, снаряди і запчастини для дронів Vector.