ЄС схвалив план збільшення виробництва боєприпасів і ракет для України

Країни-члени та Європейський парламент досягли домовленості “терміново мобілізувати” півмільярда євро зі свого бюджету для Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Європейський Союз схвалив плани збільшення виробництва боєприпасів і ракет, щоб захистити себе і швидко допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Про це пише Associated Press з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Країни-члени та Європейський парламент досягли домовленості “терміново мобілізувати” півмільярда євро зі свого бюджету для Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Угода є продовженням рішення лідерів ЄС у березні збільшити термінове постачання боєприпасів в Україну.

ASAP був частиною плану відправити Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. ЄС уже затвердив план прискорених процедур закупівель, коли в п’ятницю затвердив фінансування для збільшення виробництва на підприємствах і заводах ЄС, зазначає видання.

Нагадаємо, Сполучені Штати, як очікується, оголосять у п’ятницю про надсилання тисяч касетних боєприпасів у рамках нового пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів.