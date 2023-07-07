Втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення сягнули 232 810 осіб, – Генштаб

Учора Збройні сили знищили ще 510 російських окупантів, 2 ворожих танки та 4 засоби ППО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 232 810 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 070 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12) од,

артилерійських систем – 4 330 (+20) од,

РСЗВ – 658 (+1) од,

засоби ППО ‒ 408 (+4) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),

крилаті ракети ‒ 1 271 (+7),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 612 (+7).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.