Втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення сягнули 232 810 осіб, – Генштаб

Учора Збройні сили знищили ще 510 російських окупантів, 2 ворожих танки та 4 засоби ППО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 232 810 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 070 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12) од,
- артилерійських систем – 4 330 (+20) од,
- РСЗВ – 658 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 408 (+4) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1 271 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 612 (+7).
Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.