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Втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення сягнули 232 810 осіб, – Генштаб

Учора відбулося 30 бойових зіткнень на сході.

Втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення сягнули 232 810 осіб, – Генштаб
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

Учора Збройні сили знищили ще 510 російських окупантів, 2 ворожих танки та 4 засоби ППО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 232 810 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12) од,
  • артилерійських систем – 4 330 (+20) од,
  • РСЗВ – 658 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 408 (+4) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1 271 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 612 (+7).

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Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

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