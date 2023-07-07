Уночі сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів"

Сили ППО працювали у південних та східних регіонах.

На Дніпропетровщині уламки "Шахеда" впали на автомобіль

Цієї ночі ворог атакував територію України 18 "Шахедами", 12 ворожих безпілотників збили сили ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 "Шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину "Шахедами", 6 ворожих безпілотників збили військові з ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. Унаслідок падіння уламків загинули двоє чоловіків.