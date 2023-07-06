Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністри обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції.

“Ми звірили годинники перед наступним засіданням UDCG у форматі #Ramstein, яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО”, - написав Резніков.

Він додав, що обговорив з американским міністром оборони нові проекти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів.

“Слідкуйте за хорошими новинами…” - підсумував Резніков.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду.