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Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою

Міністри обговорили нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів.

Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністри обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції.

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“Ми звірили годинники перед наступним засіданням UDCG у форматі #Ramstein, яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО”, - написав Резніков.

Він додав, що обговорив з американским міністром оборони нові проекти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. 

“Слідкуйте за хорошими новинами…” - підсумував Резніков.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду.

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