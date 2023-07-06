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Росіяни за день обстріляли 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння.

Росіяни за день обстріляли 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 103 вибухи. 

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії, на неї двічі скинули ВОГ з БпЛА. Також по громаді випустили з вертольоту некеровані авіаційні ракети.

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По Глухівській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл.

Миропільську, Есманську, Краснопільську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів. 

Попередньо минулось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, через російський удар по Херсону постраждали троє мирних жителів. Росіяни вдарили по житловому будинку.

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