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На Харківщині водій грейдера отримав травми внаслідок вибуху невідомого пристрою

Чоловіка доставили до медичного закладу з осколковим пораненням.

На Харківщині водій грейдера отримав травми внаслідок вибуху невідомого пристрою
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В смт Печеніги Чугуївського району Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“53-річний водій грейдеру наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження”, - розповіли в поліції.

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Чоловіка доставили до медичного закладу з осколковим пораненням.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними та  не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. Йдеться,в першу чергу, про узбіччя, лісосмуги та не розорані поля. 

Нагадаємо, 3 липня в Ізюмі на Харківщині близько 16:00 в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

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