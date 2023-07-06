​Росіяни облаштували військову базу в дитячому санаторії у Запорізькій області

На Херсонщині окупанти проводять допити на базі відпочинку, яку переобладнали на військову комендатуру.

Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права - загарбники використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ та з метою використання цивільного населення як живого щита.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію “Весна” російські військовослужбовці облаштували військову базу.

Тут перебуває понад 800 окупантів та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

У населеному пункті Чумаківка Херсонської області вороги переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку “Іва". Тут проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що через великі втрати окупанти переобладнали в Новомихайлівці Херсонської області під польовий шпиталь дитсадок і туди привезли близько 50 поранених росіян.

У Макаровому, що у Станично-Луганській територіальній громаді Луганщини загарбники облаштували військовий шпиталь на території дитячого оздоровчого табору. Зараз там перебуває понад 100 поранених військових РФ. А в селі Лиман Старобільського району окупанти теж переробили під шпиталь дитячий оздоровчий табір.