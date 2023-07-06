Питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду, - Пентагон

На складах армії США є кілька типів касетних боєприпасів.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Патрік Райдер розповів, що на складах армії США є кілька типів касетних боєприпасів.

“Ті, що розглядаються для передачі (Україні – ред.), не включають застарілі варіанти, коефіцієнт відмови яких перевищує 2,35%”,- наголосив Райдер.

Речник Міноборони США зазначив, що Пентагон врахував статистику по старих 155-мм боєприпасах, які стояли на озброєнні кілька десятиліть тому.

Тому тепер США ретельно відбирає снаряди з нижчими показниками відмови, по яких є останні дані тестування.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити завтра, 7 липня, про пакет допомоги в галузі озброєння, який включає касетні боєприпаси.