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Питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду, - Пентагон

На складах армії США є кілька типів касетних боєприпасів.

Питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду, - Пентагон
Фото: Скріншот з відео

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів зараз перебуває в процесі розгляду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Патрік Райдер розповів, що на складах армії США є кілька типів касетних боєприпасів.

“Ті, що розглядаються для передачі (Україні – ред.), не включають застарілі варіанти, коефіцієнт відмови яких перевищує 2,35%”,- наголосив Райдер.

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Речник Міноборони США зазначив, що Пентагон врахував статистику по старих 155-мм боєприпасах, які стояли на озброєнні кілька десятиліть тому. 

Тому тепер США ретельно відбирає снаряди з нижчими показниками відмови, по яких є останні дані тестування.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити завтра, 7 липня, про пакет допомоги в галузі озброєння, який включає касетні боєприпаси.

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