Кількість жертв внаслідок російського удару у Львові збільшилась до сімох (оновлено)

У Львові триває розбирання завалів після удару російських окупаційних військ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка”, - повідомив Козицький.

Оновлено 00:11 "Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки", - написав Козицький.

Він додав, що наразі розібрали 70% руйнувань.

Відповідні служби будуть працювати впродовж усієї ночі, наголосив голова ЛОВА.

Нагадаємо, уночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Уламки ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. Є жертви і десятки поранених.

Після ракетного обстрілу Львова 6 липня комісія з надзвичайних ситуацій заборонила зачиняти укриття.