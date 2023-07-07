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Кількість жертв внаслідок російського удару у Львові збільшилась до сімох (оновлено)

Наразі розібрали 70% руйнувань. 

Кількість жертв внаслідок російського удару у Львові збільшилась до сімох (оновлено)
Фото: Іван Станіславський

У Львові триває розбирання завалів після удару російських окупаційних військ. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка”, - повідомив Козицький. 

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Оновлено 00:11 "Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки", - написав Козицький.

Він додав, що наразі розібрали 70% руйнувань. 

Відповідні служби будуть працювати впродовж усієї ночі, наголосив голова ЛОВА.

Нагадаємо, уночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Уламки ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. Є жертви і десятки поранених.

Після ракетного обстрілу Львова 6 липня комісія з надзвичайних ситуацій заборонила зачиняти укриття.

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