Уночі 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 6 ворожих безпілотників збили військові з ПвК "Схід".

Про це повідомляє у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. Унаслідок падіння уламків загинули двоє чоловіків. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Фото: Сергій Лисак

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало чотирьохметрової висоти. Рятувальники ДСНСйого вже загасили. Ніхто не постраждав.

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вчора протягом доби ворог двічі вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Інформація про постраждалих не надходила.