Ворог за підтримки авіації намагався витіснити захисників на Лиманському напрямку, але безуспішно, – речник Генштабу

Крім того, під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі Марʼїнки.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Бʼють артилерією по цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генерального штабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви", – зазначив він.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута чинять тиск на ворога. У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої.

Також ЗСУ та інші складові Сил оборони стримують наступ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. На Лиманському протягом доби ворог за підтримки авіації намагався витіснити ЗСУ з займаних позицій західніше Кармазинівки Луганської області, але успіхів не мав.

На Авдіївському захисники продовжують стримувати росіян в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіадуарів у районах Новокалинового та Авдіївки.

"На Марʼїнському під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі міста Марʼїнка", – додав Ковальов.

Росіяни завдали авіаудару біля Красногорівки. Тривають важкі бої.

Нагадаємо, що на Запоріжжі Сили оборони наступають на трьох напрямках: Степове-Мелітополь (звільнили три населені пункти), Оріхів-Токмак (звільнили два) та напрямку Великої Новосілкі-Бердянська (звільнили шість).

Про перебіг наступальних дій, досягнення Армії України та втрати ворога, а також те, чи повільно розвивається наступ, читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.