Минулої доби ворог обстріляв чотири прикордонні райони Харківщини

Протягом четверга 6 липня окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 12:15 відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих.

О 12:20 стався обстріл у селі Петропавлівка, горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає.

О 15:50 в селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована.

У селі Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.

У селищі Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу обстежили 10 га території Харківщини, де виявили та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмета. До робіт залучили 32 піротехнічні розрахунки ДСНС – 163 особи та 64 одиниць техніки.

Нагадаємо, учора російські війська вдарили по залізничній станції "Одноробівка" в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки повністю знищено вокзал, почалася масштабна пожежа. Жертв і поранених немає.