Учора росіяни 67 разів обстріляли Запорізьку область, є загибла

Протягом минулої доби, 6 липня, російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, надійшло 20 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури.

"Авіаудар прийшовся по Новодарівці, двічі ворог атакував з БПЛА Полтавку, 7 ударів здійснив з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці та Малинівці, 57 артилерійських обстрілів – по Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Полтавці, Преображенці, Кам'янському та іншим прифронтовим селам", – йдеться у повідомленні.

У Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області. Обійшлося без жертв.