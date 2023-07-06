Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

На щастя, люди не постраждали.

За минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки БПЛА - по Левадному та Ольгівському; 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному; 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам.

На щастя, люди не постраждали.

Зафіксовано руйнування 27 цивільних об'єктів: житла, господарських споруд, автівок та іншого майна населення.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів, що російські війська найактивніше перекидають техніку та особовий склад до тимчасово окупованих територій Запорізької й Донецької областей.