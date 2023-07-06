Внаслідок російських обстрілів Херсонської області загинули двоє, поранені 10

Протягом минулої доби росіяни здійснили 84 обстріли Херсонської області, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА. Двоє людей загинули, 10, зокрема дитина, поранені.

По Херсону ворог випустив 38 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора одна людина загинула і троє поранені внаслідок обстрілу Білозерської громади.