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Внаслідок російських обстрілів Херсонської області загинули двоє, поранені 10

Ворог бив 84 рази. 

Протягом минулої доби росіяни здійснили 84 обстріли Херсонської області, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА. Двоє людей загинули, 10, зокрема дитина, поранені. 

По Херсону ворог випустив 38 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що вчора одна людина загинула і троє поранені внаслідок обстрілу Білозерської громади. 

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