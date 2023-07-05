Росіяни за день 36 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок одного з артобстрілів було пошкоджено десять легкових автомобілів.

Сьогодні, 5 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 279 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами, мінометами та артилерією. Внаслідок одного з артобстрілів було пошкоджено десять легкових автомобілів та приватний житловий будинок.

Також артилерією та некерованими авіаційними ракетами атакували Хотінську громаду.

Крім того, Середино-Будську громаду обстріляли з АГС, внаслідок чого було пошкоджено два приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль та мопед.

Білопільську, Есманську та Великописарівську громади обстріляли з мінометів та артилерії, а Зноб-Новгородську громаду окупанти атакували артилерією.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, близько 19:00 російські окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді Херсонської області. Внаслідок цієї атаки чоловік отримав травми, несумісні із життям, щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.