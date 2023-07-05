Фото: Іван Станіславський

5 липня у Львові пройшла церемонія прощання з Вікторією Амеліною.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Українська письменниця Вікторія Амеліна народилася у Львові, була членкиню Українського ПЕН, з початком російсько-української війни документувала воєнні злочини. Письменниця отримала важкі поранення 27 червня внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами Краматорська. Її серце зупинилося 1 липня у лікарні у Дніпрі.

О 15:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла відбулись Чин похорону та міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховали Вікторію Амеліну на Личаківському кладовищі. На церемонії були присутні представники львівської міської та обласної адміністрацій, друзі та колеги як по IT сектору, так і по літературі. Перед могилою гурт «Пиріг і Батіг» виконав пісню на вірші улюбленого поета Вікторії Василя Стуса.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

«Віка була дуже чуткою, вона завжди боролася за справедливість і відстоювала ці принципи, була готова допомагати іншим. Це відрізняло її від інших. В неї лишилися невиданими дві книги вони. Це нон-фікшн роман «Diaries of Justice», про жінок які борються за справедливість, а також збірка поезій. Це її спадщина, яку ми маємо не втратити», – каже Софія Челяк програмна директорка ГО «Форум видавців»

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. 2007 року здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

2014 року вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014". Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.

Того ж 2015 року Вікторія Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. 2016 року вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році "Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Нагадаємо, 4 липня у Києві в Михайлівському золотоверхому соборі попрощалися з загиблою внаслідок російського удару по Краматорську письменницею Вікторією Амеліною.