Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих на Кіпрі та в РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 18 зарубіжних компаній.

Текст відповідного указу №371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті президента.

Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані в РФ, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що всі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу.

21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.