«Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів», - наголосив український президент.

Росія має довести, що готова закінчити війну, інакше потрібно буде посилювати санкції.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 березня.

За словами Зеленського, Україна готова працювати «максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни».

«Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ», - заявив глава держави.

Президент сказав, що Білий дім оприлюднив чіткі заяви щодо перемовин. Натомість РФ пширює дезінформацію, нібито тиша в Чорному морі «залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня».

«Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати. Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати й повинні усвідомлювати: якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь. І відповідальність буде на них», - додав Зеленський і наголосив, що коли росіяни не виконають умов нових домовленостей і спробують знову тиснути на США, Європу і Україну, то має бути посилення санкцій.

«Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви... Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці», - підсумував глава держави.