Росія має довести, що готова закінчити війну, інакше потрібно буде посилювати санкції.
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 березня.
За словами Зеленського, Україна готова працювати «максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни».
«Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ», - заявив глава держави.
Президент сказав, що Білий дім оприлюднив чіткі заяви щодо перемовин. Натомість РФ пширює дезінформацію, нібито тиша в Чорному морі «залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня».
«Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати. Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати й повинні усвідомлювати: якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь. І відповідальність буде на них», - додав Зеленський і наголосив, що коли росіяни не виконають умов нових домовленостей і спробують знову тиснути на США, Європу і Україну, то має бути посилення санкцій.
«Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви... Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці», - підсумував глава держави.
- Україна і США домовилися про встановлення тиші на морі та вільного судноплавства. Також сторони зійшлися на тому, щоб не бити по енергетиці України і Росії. Київ передав американській стороні список стратегічних об'єктів інфраструктури. Крім того, для контролю над виконанням домовленостей можуть залучати інші країни, зокрема, Туреччину чи будь-які інші.
- 25 березня в Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США. Перед цим Україна і США провели переговори у неділю, 23 березня.
- У понеділок, 24 березня, американська делегація протягом 12 годин проводила перемовини з росіянами. Сьогодні зранку США та Росія мали оприлюднити спільну заяву, але цього не зробили.